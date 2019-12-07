نائب أمير جازان يتفقَّد القرية التراثية بمدينة جيزان

قام الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان- مساء أمس الجمعة- بزيارة تفقدية للقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي، وقف خلالها على ما تتضمنه القرية من أقسام تمثِّل مختلف البيئات الجغرافية، وما عرفت به المنطقة من موروثات شعبية أصيلة.

واطلع الأمير، خلال جولته على المركز الحضري بالقرية، مستمعًا لشرح مفصل من أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس عبده قطر، عن القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، التي ستشهد إقامة المعارض الفنية والثقافية والعلمية، التي تبرز الجانب الحضاري والتنموي، الذي تشهده محافظات ومراكز المنطقة بدعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعة مباشرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

واطلع نائب أمير جازان أيضًا، خلال جولته الميدانية بالقرية، على ما يتضمنه القطاع الجبلي؛ حيث شاهد البيت الجبلي، الذي يعكس الجوانب الحضارية والمكنونات التراثية، التي تمتاز بها المحافظات الجبلية بالمنطقة، ووقف على القسم الخاص البيئة المعمارية التهامية الساحلية، المتمثلة في العشة والبيت التهامي والمعروضات التراثية، التي اشتهرت بها.

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وتجوَّل الأمير بالقسم الخاص بالبيئة البحرية، والمتمثل في البيت الفرساني والمعرض البحري الدائم بالقرية، والسوق الشعبية التي يتم من خلالها عرض مختلف السلع من الملابس والحلي، وغيرها من البضائع ذات الطابع التراثي المرتبط بتراث وثقافة جازان والأهالي.

وتابع نائب أمير منطقة جازان، خلال جولته بالقرية التراثية، المراحل التطويرية ومنها زيادة المسطحات الخضراء وموقع الأسر المنتجة، ووضع مسارات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، معربًا عن سعادته بما شاهده واطلع عليه خلال الجولة، وما يتوافر بالقرية من مقومات وإمكانات مادية وبشرية تسهم في تعريف السائح والزائر بتراث المنطقة، وموروثاتها وفنونها الشعبية.

حضر الجولة وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، وعدد من المسؤولين.