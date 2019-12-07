الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية بعدد من المناطق خلال ساعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، استمرار هطول الأمطار الرعدية وتكون السحب الممطرة المصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق، خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن منطقة القصيم (الأسياح، البكيرية، الرس، بريدة، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة) تستمر فيها الحالة الجوية التي بدأت الساعة الواحدة ظهر أمس الجمعة بتكون صحب رعدية ممطرة ومصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الثانية ظهر اليوم السبت.

وفي منطقة جازان ( فرسان، فيفا، هروب، جازان، العارضة، بيش، صبيا) يستمرّ هطول الأمطار الرعدية التي بدأت الساعة السابعة صباحًا مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمّا منطقة مكة المكرمة (أضم، الخرمة، الطائف، العرضيات، المويه، ميسان)، فيستمر فيها تكوّن سحب رعدية ممطرة يصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

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وتشهد منطقة الرياض (الدرعية، الدوادمي، الزلفي، الرياض، الغاط، المجمعة، ثادق، حريملاء، رماح، شقراء، عفيف) تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثانية صباح غد الأحد.

أمّا منطقة الحدود الشمالية (رفحاء، طريف، عرعر)، فتشهد استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة العاشرة مساء أمس الجمعة، بتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

وتتعرض منطقة عسير (أبها، البرك، المجاردة، بارق، خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب، محايل) إلى تكوّن سحب رعدية، تصحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدن بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

أمّا منطقة الباحة (الحجرة، المندق، بلجرشي، المخواة، الباحة، بني حسن، قلوة)، فتشهد تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.