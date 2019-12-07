تعرب وزارة الخارجية، عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا؛ بإطلاق نار أدى إلى وفاة ثلاثة، وإصابة عددٍ من المواطنين الأمريكيين.
وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
وتؤكِّد وزارة الخارجية، أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثِّل الشعب السعودي إطلاقًا، الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.
وانطلاقًا مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة، واستمرارًا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تعرب عن بالغ الأسى والحزن لقيام طالب سعودي بإطلاق النار على مواطنين أمريكيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.