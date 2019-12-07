السعودية اليوم / فيضان أنهار في جزيرة ساوث آيلاند بنيوزيلندا



ولنجتون 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 7 ديسمبر 2019 م واس

أغلقت الفيضانات العديد من الطرق السريعة الرئيسة في جزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا اليوم، حيث صدرت أوامر بعمليات إجلاء للسكان بعد أن شهدت البلاد سقوط أمطار غزيرة.

وقال مجلس مدينة تيمارو في بيان إنه طُلب من السكان الذين يعيشون بالقرب من نهر "رانجيتاتا" بالقرب من المدينة على الساحل الشرقي مغادرة منازلهم حيث وصلت مياه النهر إلى أعلى منسوب لها منذ 20 عامًا.

وتم إغلاق الطريق السريع رقم 1 الذي يربط بين مدينتي كرايستشيرش وتيمارو.

وكانت بحيرات في منطقتي "كوينزتاون" و"واناكا" قد فاضت على ضفافها في وقت سابق من الأسبوع، مما تسبب في إغلاق الطرق والشركات.

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