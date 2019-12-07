شكرا لمتابعة خبر عن «أنا ضد الشر»..أخر تغريدة للمشتبه به في تنفيذ هجوم فلوريدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - على خلفية الهجوم على قاعدة أمريكية بولاية فلوريدا، أمس الجمعة، والمشتبه به في التنفيذ طالب سعودي، تبين أنه هاجم الولايات المتحدة قبل تنفيذ هجومه ووصفها بـ أمة الشر.
وقال المشتبه به: أنا ضد الشر، أمريكا قد تحولت بأكملها إلى أمة للشر.
وأضاف: أنا لست ضدك فقط لأنك أمريكي، ولا أكرهك بسبب حرياتك، أنا أكرهك لأنك كل يوم تدعم وتمول وترتكب جرائم، ليس فقط ضد المسلمين ولكن أيضا ضد الإنسانية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، قد أكد أن مطلق الرصاص في فلوريدا لا يمثل مشاعر الشعب السعودي، مقدمًا التعازي لضحايا الهجوم الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر «أنا ضد الشر»..أخر تغريدة للمشتبه به في تنفيذ هجوم فلوريدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.