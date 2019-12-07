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قصة مواطن ترك منزله خوفًا من مواجهة والده بعد ممارسة التفحيط

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الرياض - علي القحطاني - ما زالت أسرة مواطن في نجران تتمسك بأمل العثور على ذويها الذي فقدته قبل 35 عامًا، حيث ترك المنزل هربًا من مواجهة والده بعد ممارسته التفحيط.

وأوضح شقيق المواطن المفقود، أنه كان يروي ممارسة التفحيط، وعندما علم والدهما بالأمر في إحدى المرات، هرب برفقة صديق له إلى خميس مشيط ولم يتواصل مع أحد سوى الأم.

وأشار إلى أنه بعد فترة اختفى تمامًا، حيث عاد صديقه من خميس مشيط بدونه موضحًا لهم أنه ذهب إلى الرياض، ومن وقتها لم يعثروا عليه رغم إبلاغ الجهات الأمنية التي حققت مع صديقه دون جدوى.

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