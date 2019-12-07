شكرا لمتابعة خبر عن مذيع «مع التوم» متهم بفبركة حلقاته بعد استضافة هدى الخريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اتهم متابعي برنامج «مع التوم» الإعلامي محمد التوم بفبركة حلقات البرنامج؛ وذلك بعد الحلقة التي استضاف فيها هدى محمد الخريف.

وكان المذيع قد أدخل شخصًا، فجأة إلى الاستديو، موضحًا للخريف أنه يحاول الصلح بينهما وهو ما رفضته هدى، مهددة بتقديم شكوى رسمية ضده لو كشف وجه هذا الشخص قبل أن تترك الأستوديو وتغادر.

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ويعود سبب اتهام المشاهدين للتوم بفبركة الحلقات والاتفاق مع الضيوف مسبقًا، إلى ردة فعله بعد الانتقادات التي واجهها بعد الحلقة، حيث قال: هل يعقل أنني أنشر مقطع والضيف مو راضي؟ حاول تشغل مخك تكفى.

ويأتي ذلك وسط تخمينات من متابعي البرنامج أن يكون الضيف هو طليق هدى الخريف.