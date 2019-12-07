شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..تفاصيل إنقاذ بحارة أوكرانية ونقلها لمستشفى أبو عريش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت فرق الدوريات الأمنية التابعة لحرس الحدود بجازان، في إنقاذ بحارة أوكرانية الجنسية، إثر تعرضها لحالة مرضية على متن يخت يوناني في البحر الأحمر.

وأظهرت مجموعة من الصور، قيام الطاقم الطبي بمتابعة حالة البحارة، والتي كانت تعاني من آلام حادة بالبطن.

وتم نقل المريضة إلى مستشفى أبو عريش العام، وإبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية ومتابعة حالتها الصحية.

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