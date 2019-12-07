- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..تفاصيل إنقاذ بحارة أوكرانية ونقلها لمستشفى أبو عريش والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجحت فرق الدوريات الأمنية التابعة لحرس الحدود بجازان، في إنقاذ بحارة أوكرانية الجنسية، إثر تعرضها لحالة مرضية على متن يخت يوناني في البحر الأحمر.
وأظهرت مجموعة من الصور، قيام الطاقم الطبي بمتابعة حالة البحارة، والتي كانت تعاني من آلام حادة بالبطن.
وتم نقل المريضة إلى مستشفى أبو عريش العام، وإبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية ومتابعة حالتها الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..تفاصيل إنقاذ بحارة أوكرانية ونقلها لمستشفى أبو عريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.