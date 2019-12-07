7 أخطاء يرتكبها الرجال تضر بصحتهم وعليهم مراجعة أنفسهم فيها

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يتفوق الرجال على النساء في ارتكاب عدد من الأخطاء التي لها ارتباط بالصحة، إذ إنهم لا يبالون كثيراً بعدد من الأمور التي قد تشكل تهديداً لحياتهم.

الرجال عباقرة عندما يتعلق الأمر بإيجاد عذر لتجنب زيارة الطبيب، ويورد موقع “WebMD”، قائمة من 7 أخطاء شائعة لها آثارها الخطيرة على صحة الرجال، وقد يؤدي بعضها إلى الوفاة:

1- استبعاد الإصابة بنوبة القلبية

تشير دراسات إلى أن الرجال الأصغر سنا هم الأكثر عرضة للتهديد بخطر الإصابة بنوبة قلبية، ولكن في الواقع الرجال الأصغر يساروهم القلق أكثر بشأن “الكبار” في العائلة سواء الآباء أو الأجداد ولا يساورهم شك بشأن صحة أنفسهم، لذا يجب عليهم الاهتمام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية.

2- تجاهل الشخير

لا تقتصر مشكلة الشخير على مجرد إزعاج الآخرين فحسب، ولكنها قد تسبب اضطراباً يؤدي إلى انقطاع النفس لثوان، كما أن الشخير أحياناً يرتبط بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

3- التكاسل عن الفحص الدوري

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يحتاج الرجال لزيارة طبيب الأسنان بانتظام أسوة بالنساء، وترجع أهمية هذه الزيارات وفقاً لموقع “العربية نت” لأنها تساعد على اكتشاف المشاكل عن طريق الفم وعلاجها قبل تفاقمها، مثل أمراض السكري وأمراض الأمعاء الالتهابية ومرض الذئبة وحتى سرطان الدم.

4- عدم تتبع أي ظاهرة غير معتادة

لا يهتم الرجال بتتبع أي ظاهرة غير معتادة تحدث معهم، فمثلاً لا يهتمون بإحصاء عدد مرات الذهاب إلى الحمام في اليوم على الرغم من أهمية استشارة الطبيب إذا تم ملاحظة التردد على دورة المياه أكثر من 8 مرات في اليوم أو أكثر،فربما يكون هذا الأمر يرتبط بوجود مشكلة طبية مثل تضخم البروستاتا أو فرط نشاط المثانة أو حتى بعض أشكال السرطان.

5- تجنب الكريم الواقي من الشمس

لا يهتم الكثير من الرجال باستخدام الكريم الواقي من الشمس حتى عند قضاء أوقات على الشاطئ، في حين أن الأطباء يوصون بضرورة استخدام الرجال لمنتجات الحماية من الشمس يوميا للوقاية من سرطان الجلد.

6- الممارسات المتهورة

يمارس بعض الرجال عادات غير صحية مثل التدخين أو القيادة بسرعة أو القفز من الطائرات، وربما تكون بعض هذه الأشياء ممتعة، ولكن جميعها يمكن أن تكون ضارة بالصحة، وقد تعرض حياة الرجل للخطر، لذا ينصح الخبراء الرجال بضرورة التفكير بروية قبل الإقدام على أي تصرف أو نشاط قد ينطوي على مخاطر.

7- الإكثار من اللحوم والبطاطس

يوصي الأطباء بتناول من 4 إلى 5 حصص من كل نظام غذائي من الفواكه والخضراوات للحفاظ على صحة القلب..، والحرص على تقليل اللحوم ورقائق البطاطس المقلية؛ وهذا ما لا يفعله الكثير من الرجال.

