تسجيل حالات اشتباه بالإصابة بحمى الضنك في جنوب جازان

︎ : . أفادت مصادر بأن أحد المراكز الصحية بجنوب منطقة جازان سجّل عدة حالات اشتباه بإصابات بحمّى الضنك في بعض القرى خلال الأيام الماضية. وقالت المصادر وفقاً لـ”سبق”، إن هناك حالات من بين حالات الاشتباه التي سجلها مركز الموسم جنوب جازان تعود لأشخاص أجانب. ولفتت إلى أن الأمر زاد من قلق المواطنين الذين طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للحد من تزايد الإصابات؛ بسبب انتشار نواقل المرض.





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