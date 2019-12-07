دراسة.. شرب الحليب لا يطيل العمر

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أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الحليب ويأكلون الجبن واللبن (الزبادي)، لن يعيشوا أطول من غيرهم بالضرورة.

وفحص الباحثون بيانات عن استهلاك منتجات الألبان لدى أكثر من 168 ألف امرأة وأكثر من 49 ألف رجل ليس لديهم تاريخ من أمراض السرطان أو القلب. وعلى مدى نحو 30 عاما من المتابعة توفي أكثر من 51 ألف شخص.

وكان الأشخاص الذين يتناولون الكميات الأكبر من منتجات الألبان أكثر عرضة بنسبة سبعة في المئة للوفاة، من الذين يتناولون أقل كمية من منتجات الألبان كل يوم.

ولم يختلف الأمر بالنسبة للذين يتناولون كميات متوسطة تتراوح ما بين حصة لثلاث حصص يوميا.

وكتب المعد الرئيسي للدراسة مينغ دينغ من كلية هارفارد للصحة العامة في بوسطن وزملاؤه في الدورية الطبية البريطانية (بي.إم.جيه) إن “إجمالي كمية منتجات الألبان المستهلكة لم تكن مرتبطة بفرص العيش لفترة أطول”.

وأضافوا أن “الأثر الصحي لمنتجات الألبان قد يعتمد على مقارنتها بالأطعمة التي تستهلك بدلا منها”.

وتابع فريق البحث أن بعض الدراسات السابقة كانت قد ربطت بين استهلاك منتجات الألبان وبين انخفاض طفيف في مخاطر عدد كبير من الأمراض منها ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. لكن ارتفاع استهلاك منتجات الألبان ارتبط كذلك بزيادة مخاطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطان في دراسات سابقة.

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وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين استهلكوا الكميات الأكبر من منتجات الألبان كانوا أقل ميلا لشرب الكحوليات والتدخين وأكثر نشاطا من الذين يتناولون الكميات الأقل.

وفي بعض الحالات كانت أنواع منتجات الألبان المستخدمة تؤثر على احتمالات الوفاة.

فعلى سبيل المثال، من يستهلكون كميات أكبر من اللبن منزوع الدسم أو منخفض الدسم كانوا أكثر عرضة بقليل للوفاة بأسباب مختلفة وأكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب أو سرطان القولون والمستقيم.

وارتبط الحليب كامل الدسم بارتفاع احتمالات الوفاة بأسباب مختلفة وكذلك نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وعندما استبدل الأشخاص إحدى حصص منتجات الألبان بالمكسرات والخضروات قلت احتمالات الوفاة أثناء الدراسة بنسبة 14 في المئة.

كما ساهم استبدال إحدى حصص منتجات الألبان بالحبوب الكاملة في تقليص فرص الوفاة أثناء الدراسة بنسبة 11 في المئة.

وتزيد الفرص بنسبة خمسة في المئة في حالة استبدالها باللحوم الحمراء أو المُصنعة.

وخلص فريق الباحثين إلى أن هذه الدراسة تشير إلى أن استهلاك منتجات الألبان باعتدال قد يعني حياة أطول اعتمادا على بقية أنواع الأطعمة المستهلكة.

