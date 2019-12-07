بالصور.. اندلاع حريق بأحد المراكز التجارية في جدة

نجح فريق الدفاع المدني بمحافظة جدة، في السيطرة على حريق اندلع- مساء أمس الجمعة- في أحد المراكز التجارية لقطع الغيار والزينة والتجنيد؛ دون وقوع إصابات.

ونشر الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة قال فيها: أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في مركز تجاري لقطع الغيار والزينة والتجنيد بطريق مكة (كيلو 2)؛ دون أي إصابات.