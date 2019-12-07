النفط ينهي الأسبوع على مكاسب كبيرة بفضل تخفيضات أوبك

السبت 7 ديسمبر 2019

صعدت أسعار النفط أكثر من 1%، الجمعة، وأنهت الأسبوع على مكاسب كبيرة بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على زيادة تخفيضاتهم الإنتاجية بمقدار 500 ألف برميل يوميا.



وتستمر التخفيضات الإضافية لـ"أوبك" ومنتجين رئيسيين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، حتى نهاية الربع الأول من 2020، وستعقد المجموعة اجتماعا استثنائيا في أوائل مارس/آذار لمراجعة سياستها.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.6% إلى 64.38 دولار للبرميل ومنهية الأسبوع على مكاسب قدرها 3%.

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وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.3% لتغلق عند 59.20 دولار للبرميل، مسجلة مكاسبة قدرها 7% على مدار الأسبوع، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو/حزيران، بعد أن أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية هبطت للمرة الأولى في 6 أسابيع.

وأعلنت مجموعة أوبك وحلفاؤها "أوبك+"، الجمعة، في فيينا، نجاحها في الاتفاق على زيادة خفض إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 500 ألف برميل إضافية يومياً، لدعم أسعار الخام، وسط جهود قوية من السعودية والإمارات والكويت وروسيا لإقرار الاتفاق.

وأكد بيان عقب اجتماع في فيينا أن التخفيض الجديد سيرفع خفض الإنتاج إلى 1,7 مليون برميل يومياً (ما يعادل 1.7% من الطلب العالمي) للمجموعة التي تضم 24 دولة، ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2020، وعلى مدار الربع الأول من العام المقبل.