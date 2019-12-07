، "صحة القنفذة" ترد على مطالبات أهالي "سبت الجارة" بتوفير إسعاف لمركزهم الصحي ،

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ردت صحة محافظة القنفذة على ما نشر في صحيفة "الخليج 365" بعنوان "مصرع مسن دهساً من قبل طفل يقود سيارة في سبت الجارة بالقنفذة"، وتحديداً على مطالبات أهالي "سبت الجارة" بتوفير إسعاف لمركزهم الصحي.
وأكدت الصحة على لسان ناطقها الإعلامي المكلف حسن العيسي، بأنه يوجد مركز إسعافي تابع لصحة القنفذة بـ"خميس حرب"، يخدم محيط ٤٠ كم، في حال وجود أي بلاغ سواء من المنشآت الصحية القريبة منه، أو طلب مساعدة ودعم من جهات أخرى.
وأفاد "العيسي": أن "المركز الإسعافي لا يبعد عن مركز سبت الجارة سوى ١٥ كم، وبالتالي أن المنطقة المذكورة مغطاة بالنقل الإسعافي".
ونشرت "الخليج 365" مساء أمس خبراً عن حادث دهس أدى لوفاة مسن ستيني بسيارة يقودها طالب بمركز "سبت الجارة" شرق القنفذة، وطالب أهالي مركز "سبت الجارة" بإيجاد سيارة إسعاف بالمركز الصحي، ووجود مركز للهلال الأحمر.
وعبر المواطنون عن استيائهم الشديد من عدم توفرهما، كما طالبوا بضرورة وجود وسائل السلامة منها وجود مطبات صناعية في هذا الشارع الذي يقع أمام المحلات التجارية، لتسببه في عدد من الحوادث الجسيمة منها مصرع المواطن الستيني أمس، وأيضاً حادثة الأسبوع المنصرم لارتطام "وانيتين" ما أدى لإصابة 10 أشخاص، بينهم 6 طلاب بالقنفذة.
صحة القنفذة مركز صحي سبت الجارة مصرع مسن دهساً من قبل طفل يقود سيارة في "سبت الجارة" بالقنفذة
"صحة القنفذة" ترد على مطالبات أهالي "سبت الجارة" بتوفير إسعاف لمركزهم الصحيعلي السحاري الخليج 365 2019-12-07
ردت صحة محافظة القنفذة على ما نشر في صحيفة "الخليج 365" بعنوان "مصرع مسن دهساً من قبل طفل يقود سيارة في سبت الجارة بالقنفذة"، وتحديداً على مطالبات أهالي "سبت الجارة" بتوفير إسعاف لمركزهم الصحي.
وأكدت الصحة على لسان ناطقها الإعلامي المكلف حسن العيسي، بأنه يوجد مركز إسعافي تابع لصحة القنفذة بـ"خميس حرب"، يخدم محيط ٤٠ كم، في حال وجود أي بلاغ سواء من المنشآت الصحية القريبة منه، أو طلب مساعدة ودعم من جهات أخرى.
وأفاد "العيسي": أن "المركز الإسعافي لا يبعد عن مركز سبت الجارة سوى ١٥ كم، وبالتالي أن المنطقة المذكورة مغطاة بالنقل الإسعافي".
ونشرت "الخليج 365" مساء أمس خبراً عن حادث دهس أدى لوفاة مسن ستيني بسيارة يقودها طالب بمركز "سبت الجارة" شرق القنفذة، وطالب أهالي مركز "سبت الجارة" بإيجاد سيارة إسعاف بالمركز الصحي، ووجود مركز للهلال الأحمر.
وعبر المواطنون عن استيائهم الشديد من عدم توفرهما، كما طالبوا بضرورة وجود وسائل السلامة منها وجود مطبات صناعية في هذا الشارع الذي يقع أمام المحلات التجارية، لتسببه في عدد من الحوادث الجسيمة منها مصرع المواطن الستيني أمس، وأيضاً حادثة الأسبوع المنصرم لارتطام "وانيتين" ما أدى لإصابة 10 أشخاص، بينهم 6 طلاب بالقنفذة.
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
12:12 AM
بعد نشر "الخليج 365" لخبر مصرع مسن دهساً من قبل طفل
ردت صحة محافظة القنفذة على ما نشر في صحيفة "الخليج 365" بعنوان "مصرع مسن دهساً من قبل طفل يقود سيارة في سبت الجارة بالقنفذة"، وتحديداً على مطالبات أهالي "سبت الجارة" بتوفير إسعاف لمركزهم الصحي.
وأكدت الصحة على لسان ناطقها الإعلامي المكلف حسن العيسي، بأنه يوجد مركز إسعافي تابع لصحة القنفذة بـ"خميس حرب"، يخدم محيط ٤٠ كم، في حال وجود أي بلاغ سواء من المنشآت الصحية القريبة منه، أو طلب مساعدة ودعم من جهات أخرى.
وأفاد "العيسي": أن "المركز الإسعافي لا يبعد عن مركز سبت الجارة سوى ١٥ كم، وبالتالي أن المنطقة المذكورة مغطاة بالنقل الإسعافي".
ونشرت "الخليج 365" مساء أمس خبراً عن حادث دهس أدى لوفاة مسن ستيني بسيارة يقودها طالب بمركز "سبت الجارة" شرق القنفذة، وطالب أهالي مركز "سبت الجارة" بإيجاد سيارة إسعاف بالمركز الصحي، ووجود مركز للهلال الأحمر.
وعبر المواطنون عن استيائهم الشديد من عدم توفرهما، كما طالبوا بضرورة وجود وسائل السلامة منها وجود مطبات صناعية في هذا الشارع الذي يقع أمام المحلات التجارية، لتسببه في عدد من الحوادث الجسيمة منها مصرع المواطن الستيني أمس، وأيضاً حادثة الأسبوع المنصرم لارتطام "وانيتين" ما أدى لإصابة 10 أشخاص، بينهم 6 طلاب بالقنفذة.
، "صحة القنفذة" ترد على مطالبات أهالي "سبت الجارة" بتوفير إسعاف لمركزهم الصحي ،
المصدر : الخليج 365
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