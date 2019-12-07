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مقاتلات التحالف العربي ترصد مواقع مليشيا الإخوان في شقرة السبت 7 ديسمبر 2019 ألقت مقاتلات التحالف العربي، مساء أمس الجمعة، عددا من القنابل المضيئة، في سماء مدينة شقرة التابعة لمحافظة أبين.

وأفاد مصدر عملياتي في قوات الحزام الأمني، بأن الطائرات أطلقت عدة قنابل مضيئة على مواقع تمركز مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح في شقرة. وأضاف أن تحليق طيران التحالف العربي استمر في أجواء مدينة شقرة لعدة ساعات.

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