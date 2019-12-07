شكرا لمتابعة خبر عن لا يمثل إلا نفسه..تعليق عم الطالب المشتبه به في إطلاق النار بفلوريدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عم الطالب المشتبه في تننفيذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، أن قبيلته تشجب وتستنكر هذه العملية الإجرامية.

وشدد على أنه لا يمثل إلا نفسه، ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية وولاء للقيادة وإخلاص للمملكة.

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وأوضح أن جميع أفراد القبيلة يؤكدون دائما على التعايش ورفض الفكر المتطرف.

يذكر أن حادث إطلاق النار داخل القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.