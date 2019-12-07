السعودية اليوم / مصرع ثمانية أشخاص بهجوم لمسلحين في كينيا



نيروبي 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم اليوم عندما هاجم مسلحون حافلة في كينيا قرب الحدود مع الصومال.

وذكر ستيفن نجيتش قائد الشرطة في مقاطعة واجير أن الحافلة تعرضت للهجوم في منطقة كوتولو، مشيرًا إلى أن مجموعة من الرجال المسلحين نصبت كمينًا لحافلة كانت في طريقها إلى شمال كينيا مساء اليوم، و نشتبه في تورط حركة الشباب الصومالية.

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04:09ت م

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