

نواكشوط 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل محمد بنشمباس، الذي يزور موريتانيا حاليًا.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أنه جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما بحث وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع الممثل الخاص للامين العام الأمم المتحدة، علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

03:45ت م

0186





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / رئيس الوزراء الموريتاني يلتقي المبعوث الخاص الأممي في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.