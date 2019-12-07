

نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

أغلق سوق الأسهم الأمريكية على مكاسب كبيرة اليوم مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد تقرير قوي للوظائف في أكبر اقتصاد في العالم وتفاؤل يحيط بمفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قبيل موعد مرتقب لسريان جولة جديدة من الرسوم الجمركية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 337.06 نقطة، أو 1.22 %، إلى 28015.06 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 28.48 نقطة، أو 0.91 %، ليغلق عند 3145.91 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 85.83 نقطة، أو 1.00 %، إلى 8656.53 نقطة.

// انتهى //

03:08ت م

0184





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.