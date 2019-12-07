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الخارجية السعودية تعزى أسر ضحايا إطلاق النار فى فلوريدا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخارجية السعودية تعزى أسر ضحايا إطلاق النار فى فلوريدا

السبت 7 ديسمبر 2019

أعربت وزارة الخارجية السعودية مساء الجمعة عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار داخل قاعدة عسكرية مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وأكدت الخارجية - في بيان - أن "مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقاً الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

وأضافت: "وانطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة، واستمراراً لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة".

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