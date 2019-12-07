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الخارجية : إيران تهدد المنطقة ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها
السبت 7 ديسمبر 2019
قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.
وأضاف الجبير خلال مشاركته فى مؤتمر "الحوار المتوسطي" فى روما - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الجمعة/ - ندعم حملة "الضغط الأقسى"، مشددا على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التى تهدد بها المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مضيفا أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".
وعن الوضع فى اليمن .. قال الجبير، "الحل الوحيد فى اليمن سياسي، و"الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن"، مؤكدا أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيين لهم دور فى مستقبل اليمن"، مبينا أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية فى اليمن.
وأشار إلى "أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة للمملكة، وتدخل إيران بشؤونه مدمر".
وفيما يخص القضية الفلسطينية .. أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، دعم المملكة لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفاً: "أبلغنا واشنطن أن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين".
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