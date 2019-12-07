شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في مركز تجاري بجدة دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

نجح الدفاع المدني بمكة المكرمة في السيطرة على حريق اندلع بمركز تجاري لقطع الغيار والزينة والتنجيد بجدة. وباشر الدفاع المدني الحريق، فور تلقيه بلاغًا به، وتمكن من إخماده، دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

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