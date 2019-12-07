شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة جديدة تحتضن «موظفين ومتقاعدين» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

‏دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م.مصطفى المهدي، النادي ‫التطوعي الذي يحتضن موظفي ومتقاعدي ‫الهيئة ويعد منصة تطوعية جديدة بالجبيل الصناعية، بهدف ترسيخ قيم الدين الإسلامي القائم على التكاتف والتعاون والتكافل الاجتماعي.

وقال م.المهدي، خلال الاحتفال باليوم العالمي للتطوع‬ بقاعة المؤتمرات بالجبيل الصناعية بحضور عدد من المسؤولين من مختلف مناطق المملكة: إن اليوم العالمي للتطوع، مناسبة مميزة ومتجددة لتعزيز روح التطوع وتكريم المتطوعين، ومناسبة حية تجدد التزامنا بأهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة وسامية، وتأصيل لدور ومساهمة المتطوعين والمتطوعات في تحقيق التنمية الشاملة في بناء المجتمع.

وأضاف: «على مر الأعوام، يرى الجميع مدينة الجبيل الصناعية منصة تطوعية رائدة على مستوى المملكة، واليوم يتطلع الكثيرون إلى دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات عدة، ومنها العمل التطوعي».

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وأكد أن متطوعي ومتطوعات الجبيل يعملون برؤية واضحة وتركيز كبير وانضباط مميز من خلال توظيف طاقاتهم العلمية والعملية والعلمية ومهاراتهم الحياتية وخبراتهم المهنية في تحقيق أهداف العمل التطوعي المتوافقة مع التوجه التنموي الذي تعيشه مملكتنا.

وأوضح م.المهدي أن الهيئة الملكية بالجبيل أولت العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية اهتماما بالغا، فحرصت على تأسيس مركز الهيئة الملكية للمسؤولية الاجتماعية بهدف تنظيم العمل الاجتماعي في جميع مرافق الهيئة الملكية، واهتمت بتوثيق تلك الجهود المبذولة من خلال بنك التطوع عبر منصة إلكترونية تفاعلية، بالإضافة إلى وضع معايير كاملة للمسؤولية الاجتماعية وفق منظومة معينة ولجان متخصصة في هذا العمل. وأدار الإعلامي عادل أبو حيمد، جلسة حوارية بمشاركة ضيوفه وهم: الأميرة د. الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود، والتي تحدثت عن العمل التطوعي وأثره في تعزيز التنمية المستدامة في ضوء رؤية المملكة 2030، فيما شارك عضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني د. عبدالله الفوزان، بموضوع العمل التطوعي ودوره في بناء الشخصية.

وركز نائب وزير الصحة للشؤون الصحية السابق حمد الضويلع، على العمل التطوعي وأثره الخيري في المجتمع، فيما تطرق الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالمجتمع د.فهد المغلوث، إلى موضوع التطوع التخصصي أثره ومجالاته.