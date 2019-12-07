شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف الزوار بفوائد التطوع في 3 معارض توعوية والان نبدء بالتفاصيل

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية أمس الأول، 3 معارض تثقيفية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع في الدمام ومحافظة الأحساء ومحافظة حفر الباطن بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى الولادة والأطفال بمحافظة حفر الباطن، ومستشفى الملك فيصل بمحافظة الأحساء، وجمعية «همم» لأسر ذوي الإعاقة، وجمعية «غوث» للبحث والإنقاذ. وتم تعريف الزوار بفوائد التطوع وأهميته.

أوضح ذلك مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فيصل العطاوي، مشيرا إلى إقامة هذه المعارض وفقا لتوجيهات رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د. محمد القاسم بإقامة الاحتفالية.

وأضاف، إن الهيئة شاركت مع مستشفى الولادة والأطفال بالدمام بعدد 20 ركنا بمشاركة عدد من إدارات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية وعدد من أقسام مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وعدد من المتطوعين والمتطوعات في الهيئة.

وبيَّن العطاوي أنه تخلل المعرض عرض للبرامج التطوعية في الهيئة، وتعريف للزوار بالتطوع في الهيئة لاستقطاب المتطوعين والمتطوعات وطريقة الالتحاق بالبرامج التطوعية عن طريق التسجيل بالموقع الرسمي للهيئة في الهيئة، والتخصصات الصحية والإدارية وغيرها التي تستقطبها الهيئة خاصة في موسم الحج، بالإضافة إلى عرض لأحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في العمل الإسعافي والتعريف بالهيئة والبرامج التوعوية ورقم الخدمة الطبية الإسعافية 997 وتطبيق «أسعفني» عن طريق مرسم الأطفال التوعوي.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام د. عبدالوهاب الجباري، أن الشراكة مع الهلال الأحمر تأتي ضمن مبادرة وزارة الصحة تحت شعار «تطوعي صحة 3»، التي تهدف لتنمية الفكر التطوعي، وأكد أن مشاركة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام بـ 12 مبادرة ضمن مسار وزارة الصحة التثقيفي، حيث بلغ عدد المتطوعين بهذه الحملة 121 متطوعا وكادرا صحيا، فيما بلغ عدد المستفيدين 678 مستفيدا. وأضاف العطاوي، إن المعرض شمل أيضا توعية الجمهور بمخاطر التجمهر وإعاقة سيارات الإسعاف عن مباشرة عملها الإنساني والقيام بمهامها الإسعافية، بالإضافة إلى تقديم شرح لمختلف الحالات الإسعافية وكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الناتجة عن الحوادث المرورية وحالات الدهس والانقلاب والحالات المرضية قبل وصول الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية.