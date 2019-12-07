شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 زائر يتعرفون على مبادرة المسار الصحي برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

أقام مستشفى محافظة رأس تنورة والمراكز الصحية التابعة وبالتعاون مع إدارة الصحة الوقائية ضمن نموذج الرعاية الصحية الجديد بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وبمشاركة مع بلدية ومكتب التعليم ولجنة التنمية الأهلية ونادي الحي بالمحافظة مبادرة المسار الصحي والمتضمنة أربعة برامج تحت رعاية محافظ رأس تنورة عبدالرحمن الرشودي بحضور 1500 زائر.

من جانبه، أوضح مدير مستشفى محافظة رأس تنورة وصفوى العام فالح سعد الدوسري أن الفعالية تمت بالشراكة مع المؤسسات الحكومية بالمحافظة. وأكد الدوسري أنه خلال الفعالية دشن المحافظ مبادرة «المسار الصحي» بالمحافظة والتي تعتمد على أربعة مسارات وفعاليات هي المشي الصحي، والمسرح، والدراجات الهوائية، والأركان الصحية المتنوعة التي تخدم الزائر بطريقة مباشرة وتنمي ثقافته الصحية عبر الشرح. مشيرا إلى أن البرنامج استهدف جميع شرائح المجتمع وذلك لزيادة الوعي والتنمية الاجتماعية والصحية ومن أجل تحصين المجتمع من أي أخطار تحدق به، لافتا إلى أن البرنامج بدأ منذ صباح يوم الخميس واستمر حتى المساء.

وقال مدير الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي في رأس تنورة وصفوى عباس الصادق، إن المحافظ حث الجميع على زيادة التنسيق بين جميع المؤسسات الحكومية والأهلية في ما يخدم تطوير وإنماء المحافظة وفي جميع المجالات. وأكد الصادق خلال البرنامج والمبادرة تم توقيع مذكرة تفاهم وشراكة مؤسسية بين المستشفى وبلدية محافظة رأس تنورة. كما تم التفاهم مع نادي الحي بشراكة مجتمعية لخلق البرامج المشتركة في خدمة أبناء المحافظة.

وبين الصادق أن عدد الكوادر العاملة بلغت 120 كادرا منهم 70 متطوعا، كما أن عدد الدراجين بلغ 30 دراجا وقد لفتوا الانتباه في مسيرهم، بينما بلغ عدد من أخذوا لقاح الإنفلونزا 40 فردا.

ولفت الصادق إلى أن المشي والأركان التوعوية الصحية كانت تحت إشراف قسم التوعية الصحية بالمستشفى. كما كان الهدف من إدراج الدراجات الهوائية، والمسرح الصحي لتحقيق وتعزيز الصحة في المجتمع، وتحفيز الشباب على المشاركة والممارسات الرياضية التي تقي من بعض الأمراض.