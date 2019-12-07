شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف « راغب» في الإقلاع عن التدخين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير مكافحة التدخين بصحة الشرقية أمين الغريب، أن عدد المتقدمين من أجل الإقلاع عن التدخين بلغ نحو 7 آلاف شخص راجعوا العيادات خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن أبرز السبل للإقلاع التي يتم التعامل معها هي الفعاليات التوعوية الخارجية، حيث يتم من خلالها التعريف عن العلاجات، والتعريف عن العيادات، والإجابة عن جميع الاستفسارات حول أي صعوبات تواجه المدخن، ويتم تذليلها له.

وذكر الغريب لـ ”الخليج 365”، خلال تدشين الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية يوم أمس لـ 7 مبادرات توعوية تستمر يومين جاء من ضمنها مبادرة «ساعدنا نساعدك» لبرنامج مكافحة التدخين ضمن مبادرات «تطوعي صحة 3» والتي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع، أن الإقلاع عن التدخين بالشكل العلمي يأتي بعد ترك التدخين لمدة 6 أشهر تقريبا، وليس من أول يوم من ترك السجائر. يذكر أن المبادرات تستهدف نحو 100 ألف مستفيد على مستوى المنطقة، وسيتم توزيع المتطوعين للتوعية في طريق جسر الملك فهد، حيث يهدف من المبادرة توعية كل المارة والرد على جميع الاستفسارات، كذلك التعريف بعيادات المنطقة وطريقة تقديم الخدمة فيها، وعلاج جميع الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتسجيل أسماء الراغبين في الإقلاع لتنسيق مواعيد للعلاج لاحقا.

وتتضمن المبادرات، مبادرة التبرع بالدم، ومبادرة التبرع بالأعضاء، ومبادرة نصلك، ومبادرة أسعفني، ومبادرة بدائل البلاستيك الضارة، ومبادرات أخرى قيد التنسيق. ويأتي ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات، منها جمعية إيثار، وجمعية أصدقاء البيئة، والمختبر الإقليمي، والطب المنزلي، وإدارة الطوارئ، حيث تستمر المبادرات يومين بما يقارب 6 ساعات يوميا ابتداء من الساعة الـ 4 عصرا، حتى الـ 9 مساء.