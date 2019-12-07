شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاحات بطريق الخفجي - أبو حدرية بطول 10 كيلو مترات والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن عمليات إصلاح طريق أبو حدرية تمثلت بإعادة إنشائه وتوسعته لثلاثة مسارات بطول 41 كلم مع تنفيذ عدد تقاطعين بتكلفة بلغت 270 مليون ريال، تضمنت عدد 4 مشاريع تنفيذ، تمثل أول هذه المشاريع مشروع إصلاح وتوسعة طريق «أبو حدرية – الخفجي» إلى ثلاثة مسارات لكل اتجاه، من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي، بطول 17 کم، وبتكلفة 60 مليون ريال، بعد سحب المشروع وإعادة ترسيته.
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