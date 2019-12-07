شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاحات بطريق الخفجي - أبو حدرية بطول 10 كيلو مترات والان نبدء بالتفاصيل

أكد فرع وزارة النقل بالشرقية استمرار العمل بإصلاح وتوسعة طريق الخفجي - أبوحدرية، وذلك ضمن أعمال مشروع الأعمال المتبقية لمشروع المجموعة التاسعة، حيث تم الانتهاء من أعمال طبقات الردم وطبقات القاعدة بطول ١٠ كلم، وكذلك الانتهاء من طبقة الأساس الحصوي بطول ٦ كلم والعمل مستمر.

يذكر أن عمليات إصلاح طريق أبو حدرية تمثلت بإعادة إنشائه وتوسعته لثلاثة مسارات بطول 41 كلم مع تنفيذ عدد تقاطعين بتكلفة بلغت 270 مليون ريال، تضمنت عدد 4 مشاريع تنفيذ، تمثل أول هذه المشاريع مشروع إصلاح وتوسعة طريق «أبو حدرية – الخفجي» إلى ثلاثة مسارات لكل اتجاه، من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي، بطول 17 کم، وبتكلفة 60 مليون ريال، بعد سحب المشروع وإعادة ترسيته.