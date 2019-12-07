شكرا لقرائتكم خبر عن استشارات هندسية مجانية في ملتقى بالجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

واصل معرض الاستشارات الهندسية الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل، بمشاركة عدد من المكاتب الهندسية أمس الأول، تقديم الاستشارات الهندسية المجانية للمجتمع لزوار المعرض في يومه الثاني، بحضور مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل م. أحمد حسن، ومدير التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم الهارون. وأشاد م. أحمد حسن بدور الهيئة السعودية للمهندسين، وتفاعلها مع المجتمع في تقديم الاستشارات الهندسية التي تعنى بتحسين البيئة والجودة، حيث يمتاز المعرض بمشاركة فاعلة للمكاتب الهندسية والجهات الرقابية التي تتأكد من تحقيق المواصفات والكودات والاشتراطات اللازمة، ما بين الإنشاء والمباني والأعمال الهندسية بشكل عام. ولفت الانتباه إلى تفاعل الجمهور مع المكاتب الهندسية والجهات الرقابية الخاصة بمراقبة المهنة مثل الهيئة الملكية، والمهندسات السعوديات في مجال الهندسة المعمارية، ورواد أعمال عصاميين بدأوا بأفكار جديدة وعمل منشآت صغيرة، توسعت مع مرور الوقت ليكون لهم إضافة جميلة، ومكاتب هندسية لمتقاعدين نقلت خبراتهم. وعدّ المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، منصة رائعة للتفاعل مع جميع شرائح المجتمع، ومعرفة احتياجاتهم، والتعريف بالعمل الهندسي وتبادل النقاش خارج إطارات الأجواء الرسمية، مشيرا إلى أن معظم المهندسات هن خريجات كلية الجبيل الجامعية، ومسجلات في الهيئة الملكية لتقديم خدماتهن للقطاع الخاص من خلال مكاتبهن الهندسية، إضافة إلى مهندسات يشرفن على تخصصات التصميم الداخلي، وقطاع التشغيل والصيانة يعنين بالتصاميم للمباني بعد إنشائها. من جانبه، ثمن رئيس اللجنة التنسيقية بالجبيل م. نايف السهلي، حرص مديري العموم بالهيئة الملكية بالجبيل على زيارة المعرض، مما يعكس اهتمامهم بالمهنة، وحرصهم على نجاح فعاليات اللجنة بمدينة الجبيل الصناعية.

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