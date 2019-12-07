شكرا لقرائتكم خبر عن «السكري».. ورشة عمل بتعليم القطيف والان نبدء بالتفاصيل

نظمت وحدة الصحة المدرسية بمكتب التعليم بمحافظة القطيف، أمس الأول، بالتعاون مع قسم التثقيف الصحي بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ورشة عمل عن مرض السكري، بحضور رئيس الوحدة محمد آل حريز، وذلك في مدرسة القطيف الثانوية. واستهدفت الورشة المرشدين الصحيين من جميع المراحل التعليمية لمدارس قطاع القطيف، حيث استهلت بكلمة لاختصاصي التغذية العلاجية بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام محمد شياب، استعرض فيها أهداف الورشة التي تسعى لتوفير البيئة الآمنة والصحية للطالب المصاب بالسكري، ورفع الوعي وتثقيف المعلمين بالتعامل الأمثل والعناية بمريض السكري، وزيادة حس المسؤولية تجاه المريض بالسكري.

وأكد شياب ضرورة تقديم التغذية السليمة لمريض السكري لما لها من أهمية كبرى في العلاج، والحد من تفاقم المرض ومضاعفاته، مشيرا إلى أنها تعتمد على اتباع نظام صحي غني بالألياف والخضراوات، مع التقليل من السكريات والنشويات والدهون.

كما تناول اختصاصي طب الأسرة د. هادي آل قرين، تعريف السكر، وأنواعه وعلاجه، وحقوق وخصوصية مريض السكر بالمدرسة، وأهمية الرياضة المدرسية لمرضى السكري، وكيفية التعامل مع مريض السكر بالمدرسة.

بعدها نفذت ورشة عمل تطبيقية لتدريب المرشدين الصحيين على طريقة حقن الأنسولين وكمية الجرعة وأماكن الحقن، تخللها فحص عملي لكيفية قياس مستوى السكر بالدم، وشددت على أهمية ممارسة الرياضة؛ كونها تقي من الإصابة به من خلال الممارسات اليومية السليمة، ومن بينها المشي لمدة نصف ساعة يوميا. وأوضح رئيس وحدة الصحة المدرسية محمد آل حريز، أن البرنامج نفذ لتفعيل اليوم العالمي للسكري ومن منطلق الشراكة المجتمعية بين التعليم والصحة، لتدريب وتأهيل المرشدين الصحيين للتثقيف بالأمراض المزمنة ومن بينها السكر، سعيا إلى تعزيز إجراءات صحة وسلامة الطلاب في المدارس. وفي الختام جرى تكريم المشاركين ومنفذي الورشة، وتوزيع شهادات الشكر تقديرا لجهودهم في إنجاح الورشة، ثم التقطت الصور التذكارية.