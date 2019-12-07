شكرا لقرائتكم خبر عن «السكري».. ورشة عمل بتعليم القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأكد شياب ضرورة تقديم التغذية السليمة لمريض السكري لما لها من أهمية كبرى في العلاج، والحد من تفاقم المرض ومضاعفاته، مشيرا إلى أنها تعتمد على اتباع نظام صحي غني بالألياف والخضراوات، مع التقليل من السكريات والنشويات والدهون.
كما تناول اختصاصي طب الأسرة د. هادي آل قرين، تعريف السكر، وأنواعه وعلاجه، وحقوق وخصوصية مريض السكر بالمدرسة، وأهمية الرياضة المدرسية لمرضى السكري، وكيفية التعامل مع مريض السكر بالمدرسة.
بعدها نفذت ورشة عمل تطبيقية لتدريب المرشدين الصحيين على طريقة حقن الأنسولين وكمية الجرعة وأماكن الحقن، تخللها فحص عملي لكيفية قياس مستوى السكر بالدم، وشددت على أهمية ممارسة الرياضة؛ كونها تقي من الإصابة به من خلال الممارسات اليومية السليمة، ومن بينها المشي لمدة نصف ساعة يوميا. وأوضح رئيس وحدة الصحة المدرسية محمد آل حريز، أن البرنامج نفذ لتفعيل اليوم العالمي للسكري ومن منطلق الشراكة المجتمعية بين التعليم والصحة، لتدريب وتأهيل المرشدين الصحيين للتثقيف بالأمراض المزمنة ومن بينها السكر، سعيا إلى تعزيز إجراءات صحة وسلامة الطلاب في المدارس. وفي الختام جرى تكريم المشاركين ومنفذي الورشة، وتوزيع شهادات الشكر تقديرا لجهودهم في إنجاح الورشة، ثم التقطت الصور التذكارية.
كانت هذه تفاصيل خبر «السكري».. ورشة عمل بتعليم القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.