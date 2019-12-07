شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل نتائج الاختبارات التحصيلية للمدارس والان نبدء بالتفاصيل

نظم مكتب التعليم بمحافظة القطيف مؤخرا، ورشة عمل بعنوان «مراجعة نتائج الاختبارات الدولية والوطنية»، بحضور مدير المكتب عبدالكريم بن عبدالله العليط، وعدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس، وذلك بمقر مدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية بالقطيف. وأوضح المساعد للشؤون التعليمية علي الشهري، أن وجود البيانات والمعلومات الدقيقة التي تلامس أرض الواقع سيساهم في صنع القرارات الصحيحة لنجاح العملية التعليمية التي ترفع من نواتج التعلم وزيادة نسبة التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، ليكون لدينا مخرج تعليمي يستطيع المنافسة على مستوى العالم. واستعرض الشهري خلال الورشة نتائج أداء الطلاب والطالبات في الاختبارات التحصيلية وفي المسابقات الدولية وفي اختبار TIMSS، PISA، PIRLS والتعريف بالاختبارات الدولية وطرق تنفيذها ومهام القيادات في تهيئة الطلاب لها، كما تضمنت العمل على ابتكار الحلول العلاجية. ثم تناول مشرف الجودة وقياس الأداء أحمد الجميعة، تحليل نتائج الاختبارات التحصيلية لمدارس القطيف وسلّط الضوء فيها على تفسير مستويات الكفاءة وقراءة الأرقام والمؤشرات بهدف تحسين الأداء التعليمي. وثمن العليط جهود جميع العاملين بالميدان التعليمي، مؤكدا على أن الاختبارات التحصيلية والدولية تعد أداة من أدوات تشخيص واقع التعليم بالمنطقة، مضيفا إن نتائج الورشة ستسهم في تحسين نواتج التعلم وتجويد المخرجات، مقدما شكره للشؤون التعليمية وشعبة القيادة المدرسية بالمكتب على جهودهم التكاملية في الاستفادة من نتائج الاختبارات لدعم الميدان والاستفادة من فرص التحسين لدعم الطلاب والطالبات وتقديم تعليم متميز لهم.

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