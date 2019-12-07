شكرا لقرائتكم خبر عن «وطني نبض حياة» معرض بتعليم القطيف والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم العليط مؤخرا المعرض الفني «وطني نبض حياة»، ضم 100 عمل فني وتشكيلي تعبر عن حب الوطن مقدمة من طلاب مدارس المحافظة. وأكد العليط أن هذه الفعاليات تسهم في نشر الثقافة الفنية، وأهمية مثل هذه المبادرات الوطنية لما تحمله من أهداف سامية وقيم تربوية تعزز الانتماء. يشار إلى أن المعرض نظمته المدرسة المتوسطة والثانوية الأولى بالجش، واستمر ثلاثة أيام.

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