شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات ومسابقات في برنامج «تواصل» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي برنامج «تاج الدار» ضمن البرامج والأنشطة، التي تنظمها لجنة «تواصل»، في الجبيل، لتعزيز الروابط الاجتماعية، ونشر مفهوم الوعي الأسري، والتعريف بمكانة الأسرة.
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