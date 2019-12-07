شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات ومسابقات في برنامج «تواصل» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

ينفذ القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية بالجبيل «تواصل»، بعد غد برنامج «تاج الدار»، الذي يستهدف الجدات والأمهات، وذلك بمخيم شركة الصحراء بالجبيل الصناعية. ويشتمل البرنامج على أركان شعبية، وفقرات متنوعة، منها حنة العروس، وسابع المولود، وإفطار الصائمات، وسواليف أول، إضافة إلى قصائد، ومسابقات، وفقرة صحتك في داخل بيتك، وقصة كفاح، وسحب على الجوائز للمشاركات.

ويأتي برنامج «تاج الدار» ضمن البرامج والأنشطة، التي تنظمها لجنة «تواصل»، في الجبيل، لتعزيز الروابط الاجتماعية، ونشر مفهوم الوعي الأسري، والتعريف بمكانة الأسرة.