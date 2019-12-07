شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يوجه الأجهزة الأمنية بالمعاونة في تحقيقات حادث فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل
وقدم الملك المفدى تعازيه وخالص مواساته للرئيس الأمريكي ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا -حفظه الله- أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.
وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته -رعاه الله- للأجهزة الأمنية السعودية بالتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات الحادث المؤسف.
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