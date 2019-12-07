شكرا لقرائتكم خبر عن 51 جراحة لمكافحة العمى بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في منطقة شيشاوة بالمملكة المغربية أول أمس، 51 عملية جراحية وكشفت على 2,650 شخصا، وذلك خلال اليوم الأول للحملة. وتأتي الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في المغرب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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