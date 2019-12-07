شكرا لقرائتكم خبر عن العنزي: جريمة فلوريدا عمل فردي منعزل ومنبوذ ولا يعبر عن موقف الشعب السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة الدبيس (الرياض)

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن هذا العمل هو عمل فردي منعزل ومنبوذ ولا يعبر عن موقف الشعب السعودي الذي يكن احتراما كبيرا للأمريكيين سواء أكانوا مواطنين أو عسكريين فهذا العمل الفردي لا يمثلنا ولا نتشرف به.

فالشعب السعودي يقدر كثيرا مواقف أمريكا تجاه المملكة وهذا العمل لن يمس العلاقات التاريخية المتميزة بين المملكة وأمريكا بل ويوحد الشعور المتبادل بين شعبي المملكة وأمريكا تجاه هذا العمل المشين أو تجاه كل من يحاول أن يدق أسفين الفرقة والخلاف بيننا.

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كما أننا لا نرى فرقا بين كون الضحية من هذا العمل الإجرامي مواطن أمريكي أو مواطن سعودي فكلنا في خندق واحد تجاه من يهدد أرواح الناس ويوجه بندقيته للأبرياء الآمنين.

ونحن بلاشك نقدر المواقف النبيلة التي يحملها الشعب الأمريكي تجاه المملكة كما نقدر المواقف التاريخية الكثيرة والمستمرة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجنود الأمريكيين من أجل الحفاظ على أمن المملكة والمساهمة في حفظ أمن منطقتنا العربية ومساهمتهم كذلك في تدريب وتطوير القوات المسلحة السعودية.

وأيا كانت دوافع هذا الفعل الإجرامي فإننا ندينه ونرفضه ونعده عملا فرديا عدوانيا ولن يثنينا عن الاستمرار في الحفاظ على العلاقات المتميزة والتعاون بيننا وبين أمريكا في مختلف المجالات والتي منها بالطبع التعاون العسكري والاستفادة من الخبرات والتقنيات العسكرية الأمريكية. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في اتصاله بفخامة الرئيس الأمريكي ترامب عن موقف الشعب السعودي ككل ومشاعره كذلك فقد تحدث يحفظه الله بلسان كل سعودي أساءه هذا العمل العدواني المشين وعبر عما في دواخلنا من حزن عميق. كما أننا نتضامن مع أهل الضحايا ونعبر عن مواساتنا وحزننا لما أصابهم.