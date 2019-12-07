شكرا لقرائتكم خبر عن الشبرمي: مرتكب جريمة فلوريدا لا يُمثل الشعب السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة الدبيس (الرياض) أكد القاضي السابق، والمستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن أمريكا فيها أكثر من 60 ألف مبتعث سعودي قدموا صوراً أخاذة عن المملكة العربية أكد القاضي السابق، والمستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن أمريكا فيها أكثر من 60 ألف مبتعث سعودي قدموا صوراً أخاذة عن المملكة العربية السعودية ، وعن سماحة الدين الإسلامي ، وعن العادات العربية الأصيلة ، وهذا التصرف الشنيع لا يمثل إلا مرتكبه ، كما أنه فعلٌ حرمته الشريعة الإسلامية ، وجرمته الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية. مشيرا إلى أن الحادثة لا تزال تحت التحقيق الأمني للبحث عن ملابسات الواقعة، وأن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.



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