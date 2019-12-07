شكرا لقرائتكم خبر عن عم المشتبه به في جريمة فلوريدا لـ«الخليج 365»: لا يمثلنا.. والخبر نزل علينا كالصاعقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)، سياف الشهراني (بيشة)

أكد سعد بن حنتم الشمراني عم الطالب السعودي محمد سعيد الشمراني الذي تشتبه به السلطات الأمريكية بأنه منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، استنكاره لما أقدم عليه محمد.

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وقال إنه بفعلته لا يمثل إلا نفسه، ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية وولاء للقيادة وإخلاص للمملكة، وحرصها على عكس الصورة الحقيقية لمملكة العدل والسلام.

وأكد أن قبيلته ومنذ عهد المؤسس عرفت بمواقفها المشرفة تجاه القيادة والوطن والمواطن، ولا يمكن لها إلا أن تشجب وتستنكر هذه العملية الإجرامية، التي لا يقرها المجتمع السعودي، موضحاً أن الخبر وقع عليهم كالصاعقة، لأن جميع أفراد القبيلة ممن خدموا الدولة ولا زالوا بكل وفاء وإخلاص، يؤكدون دائما على التعايش ورفض الفكر المتطرف.

وكشف أن والد محمد المشتبه بتنفيذه للعملية متقاعد من السلك العسكري بعد أن أفنى سنوات من عمره خدمة لدينه ووطنه وقيادته. لافتًا إلى أن محمد أبتعث إلى أمريكا متخصصا في تطوير أجهزة المطارات.