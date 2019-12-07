شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود بجازن يخلي بحارة أوكرانية من عرض البحر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) ‏أخلى حرس الحدود بمنطقة جازان بحارة أوكرانية تعرضت لحالة مرضية على متن يخت يوناني في مياه البحر الأحمر وذلك في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية ‏أخلى حرس الحدود بمنطقة جازان بحارة أوكرانية تعرضت لحالة مرضية على متن يخت يوناني في مياه البحر الأحمر وذلك في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻭﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻳﻥ ﻟﻌﺎﻡ 1979م واستمرارا في المهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود و المتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ. وكان حرس الحدود عبر مراكز التنسيق والبحث والإنقاذ قد تلقى بلاغاً عن وجود حالة مرضية لبحارة أوكرانية وطلبهم تقديم المساعدة وإخلاء المريضة وعلى الفور تم تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثيات على مشغل الخرائط الإلكترونية قبل تنفيذ عملية الإخلاء نحو أحد المراكز الطبية بجازان.



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