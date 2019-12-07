شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: نكن الاحترام للشعب الأمريكي.. ومرتكب الجريمة لا يمثلنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار، ما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وتقدمت الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدة في بيان لها، أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا، الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

وأضافت «انطلاقا مما يربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة، واستمرارا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة، للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة».