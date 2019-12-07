شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الباكستاني: مواقف المملكة إيجابية لحل القضايا العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية عارف علوي، أمس (الجمعة) في القصر الرئاسي بإسلام آباد، رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للباكستان.

ونوَّه علوي بالعلاقات التاريخية العريقة بين المملكة وباكستان، وأثنى على الدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين ومواقف المملكة الإيجابية في العالم الإسلامي ومساعيها في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية بما يخدم والأمن الإقليمي والعالمي.

وأعرب الرئيس الباكستاني عن سعادته بما تشهده العلاقات الباكستانية - السعودية من تطور ونمو ملحوظ على مختلف المستويات مقدراً عالياً الدور الذي يقوم به ولي العهد في الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، وقال: «إن هذا التعاون سيثمر عنه إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين الشقيقين باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار وهي تحت التنفيذ الآن ومنها مصفاة النفط».

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من جانبه، نقل آل الشيخ تحيات خادم الحرمين وولي العهد، وتمنياتهم لباكستان وشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار والرخاء. وأكد عمق العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، معرباً عن شكره للرئيس الباكستاني على دعمه لتعزيز أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ولاسيما العلاقات البرلمانية، مبيناً أن هذه الزيارة أتاحت لوفد المجلس الحوار مع أشقائهم في الجمعية الوطنية لمناقشة آفاق التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح المملكة وباكستان وشعبيهما ويواكب توجهات القيادة في البلدين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما جرى التطرق إلى عدد من القضايا الراهنة في المنطقة.

حضر الاستقبال رئيس الجمعية الوطنية أسد قيصر وأعضاء وفد مجلس الشورى الدكتور أسامة الربيعة، والدكتور أيمن فاضل، والدكتور عبدالعزيز الحرقان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.