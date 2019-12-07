شكرا لقرائتكم خبر عن العطية لـ«الخليج 365»: الحاج العراقي يحظى بالعناية والاهتمام من المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

كشف رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق الدكتور خالد العطية، عن إمكانية رفع عدد الحجاج العراقيين لموسم حج عام 1441هـ. وقال لـ«الخليج 365»: «بعد التجربة الناجحة الموسم الماضي باستيعاب وتقديم الخدمة لأكبر عدد سجل في تاريخ حجاج العراق بقدوم 53 ألف حاج، وعدنا هذا الموسم برفع أعداد حجاجنا».

وأكد العطية أن الحاج العراقي يحظى بالعناية والاهتمام الفائق من قبل الحكومة السعودية والجهات التي تقدم الخدمات لهم، مرجعا سبب هذا النجاح للتعاون المثمر والمثالي مع وزارة الحج والمؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية والتناغم الحاصل الذي أسهم في راحة حجاج العراق. وقدم الدكتور العطية شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما وجده الحجاج العراقيون في الموسم الماضي من حفاوة واستقبال وخدمات على أعلى مستوى خصوصا بعد المكرمة برفع عدد حجاج العراق. جاء ذلك على هامش الاجتماع بين مكتب شؤون حجاج العراق ومؤسسة مطوفي الدول العربية التي مثلها رئيس مجلس الإدارة بالنيابة المطوف الدكتور محمد بياري، حيث ناقش الطرفان الخدمات المقدمة لحوالى 35 ألف حاج عراقي سيقدمون هذا الموسم لأداء الفريضة.

وفي السياق ذاته، بحث رئيس مجلس الإدارة بالنيابة المطوف الدكتور محمد بياري مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الخلايلة الترتيبات والخدمات المقدمة لحجاج الأردن البالغ عددهم 8 آلاف بجانب 4500 حاج من عرب 48 سيقدمون هذا العام لأداء الفريضة.

من جهته، أوضح رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب أحمد القسطاس أن عدد حجاجهم هذا العام سيبلغ 34 ألف حاج بزيادة ألفي حاج عن العام الماضي، مقدما شكره لكل الجهات الحكومية ووزارة الحج والمؤسسة لما يجده الحاج المغربي من اهتمام ورعاية وتجويد في الخدمات، مبديا تفاؤلة بالخطوات الجديدة التي تقوم بها الوزارة والمؤسسة لرفع مستوى الخدمة ما يساعد على أداء الحاج لنسكه بيسر وسهولة وأمان.