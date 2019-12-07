شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر العمرة: 1.6 مليون تأشيرة.. و1.3 مليون وصلوا إلى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 1.647.662 تأشيرة حتى 7 ربيع الآخر الجاري، بينما وصل مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1.386.183 معتمراً، فيما سجلت الإحصاءات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ 1.075.738 معتمراً بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وحسب مؤشر العمرة الأسبوعي، تنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، إذ وصل جوا 1.328.647معتمراً، وبرا 57.525 معتمراً، بينما وصل 11 معتمراً بحرا.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت بالترتيب: باكستان 373.984 معتمراً، تليها إندونيسيا 347.424، الهند 210.052، ماليزيا 78.806، تركيا 58.652، بنجلاديش 40.168، الجزائر 39.220، الإمارات 26.836، العراق 21.021، والأردن 20.855 معتمراً. ويقيس مؤشر العمرة الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الماضي، مجموعة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوماً لموسم العمرة، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

أعداد المعتمرين

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1,386,183 معتمراً وصلوا

1,328,647 معتمراً جواً

57,525 معتمراً براً

11 معتمراً بحراً

1,075,738 معتمراً غادروا