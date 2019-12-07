شكرا لقرائتكم خبر عن محلل اقتصادي: أنهت التسرب النقدي للخارج والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - أكد المحلل الاقتصادي مذكر البلوي لـ«الخليج 365» أن الحملة أسهمت في تخفيف الضغط والزحام على الخدمات وفي خفض أسعار إيجارات العقار والمساكن، كما حققت دخلا طيبا لأصحاب المحال التجارية النظامية والتي تسهم في بناء الاقتصاد السعودي، وأعادت النظام إلى سوق العمل المهني عقب مغادرة آلاف الأيدي العاملة، كما أسهمت في إيقاف التسرب النقدي للخارج عبر حوالات العمالة الأجنبية المخالفة، وانخفض حجم التستر والغش التجاري، وحجّمت الأدوار الخفية التي يمارسها المخالفون لنظام الإقامة والعمل في السيطرة على الأسواق الداخلية للمهن، مضيفا: شهد السوق السعودي في آخر الإحصائيات المعلنة تراجع تحويلات الأجانب في السعودية منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي إلى نحو 82.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 92.66 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق، متراجعة 11.7%، ما يعادل نحو 10.9 مليار ريال.

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