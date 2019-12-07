شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مخالفين سرقوا ربع مليون ريال! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - - أطاحت شرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي ضم 7 أشخاص بينهم مواطن وعدد من مخالفي نظامي الإقامة والعمل تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث احترفوا جرائم كسر زجاج المركبات وسرقة محتوياتها وتجاوزت قيمة مسروقاتهم 36 ألف ريال،. وفي حادثة أخرى، أطاحت شرطة الرياض بمقيم من مخالفي الإقامة بعد توافر الدلائل على تورّطه في ارتكاب جرائم سرقة وبمباشرة إجراءات الاستدلال أقرّ بارتكابه 13 جريمة، وجاوزت قيمة المسروقات 192 ألف ريال.

أطاحت شرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي ضم 7 أشخاص بينهم مواطن وعدد من مخالفي نظامي الإقامة والعمل تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث احترفوا جرائم كسر زجاج المركبات وسرقة محتوياتها وتجاوزت قيمة مسروقاتهم 36 ألف ريال،. وفي حادثة أخرى، أطاحت شرطة الرياض بمقيم من مخالفي الإقامة بعد توافر الدلائل على تورّطه في ارتكاب جرائم سرقة وبمباشرة إجراءات الاستدلال أقرّ بارتكابه 13 جريمة، وجاوزت قيمة المسروقات 192 ألف ريال.

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