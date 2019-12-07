شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات رمي نفايات الأسواق والمسالخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الشؤون البلدية والقروية: إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها في أسواق اللحوم ومحلات الدواجن والأسماك والمسالخ الأهلية تستوجب الغرامة.. الحد الأدنى 1000 ريال والأعلى 5000 ريال.



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