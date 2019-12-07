شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل في «أولاد صقر»..الموت انتقاما في مزرعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) أنهت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية في مصر، فصول حادثة الغدر التي تعرض لها مصري عثر عليه مقتولا وسط أراضٍ زراعية في دائرة مركز شرطة أولاد صقر، حيث تعرض إلى طلقات عدة مميتة. وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية عن العثور على جثة العامل «إمام حسن إمام» وسط مزارع بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، وحصرت التحقيقات المكثفة التي نفذتها الأجهزة الأمنية المصرية الشبهات في شخصين الأول «عبد الخالق» 51 سنة مشرف نشاط بمدرسة ابتدائية، مقيم بقرية أبو راجح، و«ناصر» 43 سنة فلاح مقيم بقرية الشوافين. وتركزت الشبهة في الثنائي بسبب خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه، إذ استدرجاه إلى الزراعات وتولى المتهم الثاني تقييده بينما تفرغ الأول للضرب وطعن المجني عليه بمطواة وتركاه مضرجا في دمائه حتى الموت. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين الاثنين وعثرت بحوزة الأول على مطواة ومع الثاني على سكين، وتمت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم بالإعدام شنقا للمتهم الأول والسجن 15 سنة الثاني.

أنهت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية في مصر، فصول حادثة الغدر التي تعرض لها مصري عثر عليه مقتولا وسط أراضٍ زراعية في دائرة مركز شرطة أولاد صقر، حيث تعرض إلى طلقات عدة مميتة. وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية عن العثور على جثة العامل «إمام حسن إمام» وسط مزارع بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، وحصرت التحقيقات المكثفة التي نفذتها الأجهزة الأمنية المصرية الشبهات في شخصين الأول «عبد الخالق» 51 سنة مشرف نشاط بمدرسة ابتدائية، مقيم بقرية أبو راجح، و«ناصر» 43 سنة فلاح مقيم بقرية الشوافين. وتركزت الشبهة في الثنائي بسبب خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه، إذ استدرجاه إلى الزراعات وتولى المتهم الثاني تقييده بينما تفرغ الأول للضرب وطعن المجني عليه بمطواة وتركاه مضرجا في دمائه حتى الموت. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين الاثنين وعثرت بحوزة الأول على مطواة ومع الثاني على سكين، وتمت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم بالإعدام شنقا للمتهم الأول والسجن 15 سنة الثاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.