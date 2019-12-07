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محمد بن مسعود - الدمام - تُختتم اليوم مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بثلاث مواجهات.
ويلعب في المواجهة الأولى فريق أبها مع نظيره العربي في الثالثة والنصف عصرًا، وفي المباراة الثانية يستضيف فريق الصفا فريق الاتحاد، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الـ5:25 مساء، وستكون ثالث المباريات (آخرها) بلقاء الهلال والجبلين الساعة الـ5:45 مساء.
ومن المقرر انطلاق مباريات دور الـ16 في الأول من يناير المقبل.كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 01:40 AM
تُختتم اليوم مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بثلاث مواجهات.
ويلعب في المواجهة الأولى فريق أبها مع نظيره العربي في الثالثة والنصف عصرًا، وفي المباراة الثانية يستضيف فريق الصفا فريق الاتحاد، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الـ5:25 مساء، وستكون ثالث المباريات (آخرها) بلقاء الهلال والجبلين الساعة الـ5:45 مساء.
ومن المقرر انطلاق مباريات دور الـ16 في الأول من يناير المقبل.
، الليلة.. اختتام دور الـ32 لكأس الملك بثلاث مباريات ،
المصدر : الخليج 365
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