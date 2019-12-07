، اغتصبوا طبيبة بالهند.. شاهد لماذا قتلتهم الشرطة في موقع الجريمة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد الجريمة بأسبوع

قال مسؤول بالشرطة الهندية لوكالة "رويترز": إن الشرطة قتلت بالرصاص 4 رجال اتهموا باغتصاب وقتل طبيبة بيطرية في مدينة حيدر آباد الجنوبية، الأسبوع الماضي.

وكان الرجال الأربعة قيد الاحتجاز لدى الشرطة، حين اصطحبتهم فجر الخميس لتمثيل الجريمة التي وقعت أسفل جسر يمرّ بإحدى القرى؛ حيث اغتصب الجناة الطبيبة ثم قتلوها وأحرقوا جثتها في نفس المكان.

وقال المسؤول: إن الشرطة قتلتهم بالرصاص حوالي الساعة 3:30 صباح الخميس، قرب موقع الجريمة.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نقلت في وقت سابق عن الشرطة، قولها: إن أفرادها أطلقوا النار على الرجال الأربعة بعد محاولتهم التعدّي على الضباط والهرب من مكان الجريمة.

وخلال الأسبوع الماضي تظاهر آلاف الهنود في مدن عدة؛ احتجاجًا على واقعة اغتصاب وقتل الطبيبة التي تبلغ من العمر 27 عامًا.

قتل طبيبة بيطرية حيدر آباد الهند