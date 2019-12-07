موعد ايداع دفعة ديسمبر 2019 في حساب دعم المواطن الدفعة 25 – رابط التسجيل في حساب المواطن...

موعد ايداع دفعة ديسمبر في حساب دعم المواطن للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، فوفقاً للحساب الرسمي لحساب المواطن على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، من المقرر أن يتم ايداع دفعة شهر ديسمبر الخاصة بحساب المواطن في يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر، حيث يتم إيداع الدفعة الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك وفقاً لما أقره القائمون على برنامج الدعم من نظام مالي متبع، مع العلم أنه في حالة إذا ما صادف يوم الدفع – اليوم العاشر – يوم عطلة رسمية يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم واحد.

تعريف برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن، هو برنامج أقرته وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة، من أجل تقليل الأثار السلبية الواقعة على المواطنين في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالنظر إلى الإصلاحات الإقتصادية المستمرة التي تقوم بها المملكة تباعاً، ويذكر أنه قد تم بالفعل البدء في صرف دفعات حساب المواطن، عقب تقرير قانون الضريبة المضافة على السعوديين في إطار تفعيل خطة تحسين الإقتصاد الوطني.

رابط التسجيل في موقع دعم حساب المواطن

يتم استقبال طلبات التسجيل والتقديم في موقع دعم حساب المواطن للدفعات القديمة والجديدة، وذلك من خلال رابط موقع البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن على الإنترنت من هنا، والتابعة لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

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وفي حالة تقديم طلب الحصول على دعم المواطن قبل يوم 10 ديسمبر، يتم دراسة الطلب ومدى أحقية الحصول عليه، من خلال دراسة حالة الأهلية والإبلاغ بإستيفائها من خلال الدخول على حسابك من رابط “دراسة الأهلية” في إطار دفعة دعم المواطن لشهر يناير، ممن انطبقت عليهم شروط الأهلية ومعايير الإستحقاق المنوه عنها.

فيجب على المواطن المتقدم بطلب للحصول على الدعم، أن يقر ببيانات الدخل الخاصة به والتابعين له، لكي لا يتم التأثير على الأهلية والإستحقاق، حيث يتم توضيح إجمالي مبلغ الراتب شامل جميع البدلات قبل الخصومات ودون احتساب استقطاع التأمينات أو التعاقد، دون الحاجة للإفصاح عن مبلغ بدل غلاء المعيشة.

يتم صرف بدل الدعم للمواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو في يوم قبله أو بعده إذا ما صادف يوم الصرف يوم عطلة نهاية الأسبوع، على أن يتم صرف الدفعة 25 دفعة شهر ديسمبر يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري.

دفعة حساب المواطن 26 لشهر يناير

تتواصل عمليات التسجيل في دعم حساب المواطن، لإستحقاق الدفعة الـ 26 من الدعم في يناير المقبل، مع الحرص على استيفاء شروط الأهلية في البرنامج، وهي أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك ابن أو ابنة المواطنية والزوج والزوج الغير سعودية الحاملين لبطاقة تنقل، إلى جانب اقامة المستفيد بشكل دائم في المملكة وأن لا تزيد مدة خروجه منها عن 90 يوم خلال الإثنى عشر شهر الماضيين، إلى جانب عدم وجود المستفيد في أي دار من دور الإيواء أو السجن، بالإضافة إلى توافق البيانات المقدمة مع البيانات الرسمية المتحصل عليها من الجهات ذات الصلة، وفي النهاية يعتمد مدى الإستحقاق على دخل الأسرة وكم فرداً بها وهل هم أقل أم أزيد من 18 عام.