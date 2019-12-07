شكرا لمتابعة خبر عن اشتباه بإصابات بحمى الضنك في جازان ومطالب بدعم عمليات الرش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت مصادر صحية عن وجود حالات اشتباه بإصابات حمى الضنك جنوب منطقة جازان. وكرر مواطنون مطالبتهم بدعم عمليات الرش في مركز الموسم جنوب جازان، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تزايد الإصابات. نظرًا لانتشار نواقل المرض في المركز، وعدد من المواقع والقرى جنوب المنطقة. يذكر أن المستنقعات المائية، وقرب التجمعات السكنية من الأودية، يعد عاملا من عوامل نقل الأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباه بإصابات بحمى الضنك في جازان ومطالب بدعم عمليات الرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.